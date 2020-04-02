مخلفات الحرب تودي بحياة شاب يبحث عن الكمأة في ريف دير الزور 

2 أبريل,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب من أبناء قرية أبو النيتل جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب، أثناء جمعه للكمأة في منطقة الشولا جنوب ديرالزور.
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 257 بينهم 65 مواطنة و73طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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