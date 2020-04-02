القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى في ريف “عين عيسى” 

2 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا بالأسلحة الثقيلة والصواريخ، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرى صوان وخربة بقر في ريف عين عيسى شمال الرقة. 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 31 مارس الفائت، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق في قرية الدبس الواقعة غرب بلدة عين عيسى على طريق الـ “M4” الخاضعة لسيطرة قسد وقوات النظام.
كما طالت القذائف ورشات عمال الكهرباء الذين يعملون على صيانة أبراج الكهرباء التي تضررت نتيجة القصف الذي تعرضت له المنطقة في 30 مارس/آذار الفائت.

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