المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل موالية لتركيا تقتل أيزيديا وتخطف كرديا في عفرين السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مواطن سوري من الديانة ”الأيزيدية“ في مستشفى ”باب الهوى“ بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر مسلحة موالية لتركيا من فصيل ”فيلق الشام“.

وذكر المرصد أن إصابة الرجل برصاص المسلحين الموالين لتركيا جاء خلال محاولة الاعتداء عليه وإخراجه من منزله الكائن في قرية ”صوفان“ التابعة لناحية ”شيراوا“ في ريف مدينة عفرين.

في الإطار ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل موالية لتركيا اختطفت سوريا كرديا من قرية ”معمل أوشاغي“ التابعة لناحية ”راجو“ بريف عفرين شمال حلب، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

المصدر:ارم نيوز