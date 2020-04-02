المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكرى تركى جديد يدخل الأراضى السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد بعد عصر أمس الأربعاء دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية.

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي دخلت منطقة «خفض التصعيد» في إدلب خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير (شباط) الماضي حتى أمس، قائلاً إن العدد بلغ أكثر من 5515 شاحنة تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 10 آلاف و250 جندياً.

المصدر:جريدة البلاد