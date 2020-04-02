بعد أن سلم نفسه لقوات النظام.. منشق يفارق الحياة بعد اعتقال دام نحو عام ونصف

2 أبريل,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب تحت وطأة التعذيب في معتقلات النظام.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب عسكري منشق سلم نفسه لقوات النظام بعد دخولها إلى محافظة درعا، حيث قضى في الأقبية الأمنية نحو عام ونصف.
ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16170 مدني وثقهم “المرصد السوري” بالأسماء، هم: 15982 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

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