 أضرار مادية في تفجير عبوة ناسفة يستهدف عنصر في قوات “الأسايش”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة، اليوم، أثناء مرور سيارة لأحد عناصر الأسايش بأطراف قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ورصد المرصد السوري، اليوم، انفجار عنيف في مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، تبين أنه ناجم عن دراجة نارية ملغمة انفجرت عند مدخل سوق مدينة البصيرة في محاولة لاستهداف آلية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، لتنفجر قبل وصول الآلية.

مما أدى لإصابة مواطنة وطفلتها ممن كانوا ضمن السوق، جرى اسعافهما إلى المشفى في المنطقة.