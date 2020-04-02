مدير “المرصد السوري”: النظام يريد أن يسير على خطى إيران في طريقة تعاملها مع وباء “كورونا” حيث تفجر الإصابات دفعة واحدة بعد أن لم تستطع السيطرة على انتشار الوباء. نحو 300 حالة في الحجر الصحي بينهم 109 حالات تم تخريجهم بعد صدور نتيجة التحليلات الطبية السلبية بينما هناك 28 حالة مصابة بشكل مؤكد في كل من طرطوس واللاذقية و7 حالات في حلب وحمص وحماة. حالة خوف وهلع كبيرة في مناطق سيطرة النظام الذي يعتقد بأن إخفاء حقيقة الأعداد المصابة بـ”كورونا” وترويجه للأكاذيب سيكون له أثر إيجابي.. وكذلك ممثل الصحة الدولية الذي يشيد بالخدمات الطبية في مناطق النظام. حظر التجول في جميع المناطق ومناطق منين والسيدة زينب باتت مناطق معزولة بشكل كامل بسبب وجود إيرانيين في تلك المنطقة. الحالات المؤكدة المصابة بـ”كورنا” حتى اللحظة 28 حالة لمواطنين سوريين.. 29 من الميليشيات الإيرانية والعراقية في مشفى الزهراء منطقة الميادين وهم: 16 ايرانيا و13 عراقيا من بينهم 5 في ريف حلب الجنوبي. المخيمات في حلب وإدلب تحتاج إلى رعاية طبية خاصة وأجهزة كشف عن الفيروس.. في حال انتشر الوباء ستكون كارثة بسبب عدم قدرة الفرق الطبية على معالجة المرضى وتأمين احتياجاتهم. هناك اتهامات للسلطات التركية التي افتتحت مشفى في رأس العين بأنها تستقبل حالات الحجر الصحي من داخل الأراضي التركية. كما أن منظمة الصحة الدولية لاتتعامل بشكل جدي في مناطق الإدارة الذاتية حيث يتم إرسال عينات التحليل إلى دمشق ومن ثم انتظار النتيجة. على جبهات القتال هناك حالات قصف وقنص وتفجيرات بشكل يومي.