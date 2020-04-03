خروقات متجددة في جبلي الزاوية وشحشبو مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 29 على التوالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى على محوري سفوهن وفليفل في جبل شحشبو، كما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل على مناطق في الفطيرة ومحيط البارة بجبل الزاوية، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 29 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، خروقات جديدة لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، تمثل بقصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد عصر الخميس على كل من سفوهن وكفرعويد بجبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية