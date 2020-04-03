مخيم الركبان “المنسي”.. فقدان للسلع الغذائية والمستلزمات الطبية وحصار خانق من قبل قوات النظام وسط تعامي دولي متواصل عن الكارثة الإنسانية

تتواصل المأساة والكارثة الإنسانية ضمن مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود العراقية – السورية – الأردنية، المرصد السوري لحقوق الإنسان يواصل مواكبة التطورات والأحداث هناك، حيث أبلغت مصادر موثوقة من داخل المخيم المنسي المرصد السوري، بأن المخيم يفتقر لأدنى مقومات الحياة على كافة الأصعدة، وسط فقدان مادتي الطحين والسكر بالإضافة لسلع غذائية كثيرة، ولا تقتصر الكارثة الإنسانية على الغذاء فقط، فالجانب الطبي أيضاً بحالة يرسى لها ويفتقد المخيم للدواء والمستلزمات الطبية بشكل كبير جداً، وذلك بسبب تشديد الحصار المطبق على المخيم من قبل قوات النظام ولا سيما خلال الأسبوعين الفائتين، إذ كانت المواد يتم تهريبها إلى داخل المخيم.

في حين أن هناك حالات كثيرة في المخيم تحتاج رعاية طبية إلا أن الأوضاع تزداد سوءًا لعدم تواجد أي مركز أو نقطة طبية هناك، بعد إغلاق السلطات الأردنية لنقطة العون الواقعة داخل الحدود الأردنية منذ نحو 12 يوم، وهي النقطة الوحيدة التي كانت تخدم المخيم من إجراء عمليات جراحية وما إلى ذلك، أما بما يخص فيروس “كورونا” المستجد فلم يشهد المخيم أي حالات مشتبه بها حتى اللحظة، فيما يعمد نازحون من المخيم على إجراء حملات توعوية للنازحين حول طرق وأساليب الوقاية من الوباء، يأتي هذا جميعه في ظل صمت وتعامي دولي وأممي عما يحدث ضمن المخيم دون تقديم يد العون للمواطنين الذين آثروا على أنفسهم ورفضوا الخروج نحو مناطق سيطرة قوات النظام على رغم مساعي الأخيرة والروس لذلك.