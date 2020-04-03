قوات النظام رفقة الميليشيات الموالية لإيران تستقدم مزيد من التعزيزات العسكرية إلى مواقعها في إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول المزيد من التعزيزات العسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران الموالية لها إلى جبهات إدلب. وتركزت التعزيزات العسكرية على عدة محاور منها: كفرنبل وحزارين والفطيرة ومحاور أُخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ونشر “المرصد السوري” في 28 مارس المنصرم، أن تعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها كل من قوات النظام والمليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية إلى مواقعها في محافظة إدلب، حيث وصلت التعزيزات الجديدة خلال الساعات الفائتة إلى محور سراقب ومحاور أخرى شرق مدينة إدلب على مقربة من الحدود الإدارية مع محافظة حلب.