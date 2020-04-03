على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق “قسد” في دير الزور.. العثور على جثة مواطن عقب أيام من اختطافه في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر اليوم على جثة مواطن من أبناء بلدة الجاسمي في ريف دير الزور الشمالي وعليها آثار طلق ناري، وذلك بعد مضي يومين على اختطافه من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة البصيرة وبلدة الصور في ريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 475 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 156 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 312 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.