مقتل وجرح 10 عناصر من “حركة النجباء” في هجوم جديد لتنظيم “الدولة الإسلامية” غرب البوكمال

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوما جديدا نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تابعة للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في بادية البوكمال الغربية، حيث استخدم التنظيم خلال الهجوم قذائف آر بي جي بالإضافة للرشاشات الثقيلة، واستمرت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين لساعات، تسببت بخسائر بشرية، حيث قتل وجرح ما لا يقل عن 10 عناصر من حركة النجباء ومعلومات عن مزيد من القتلى والجرحى.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 372 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ72 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.