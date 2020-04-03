تزامنا مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف قرى جبل الزاوية  

3 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام في ريف إدلب، استهدف بلدة كنصفرة والفطيرة وسفوهن وكفرعويد في جبل الزاوية في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
فيما عدا ذلك يتواصل الهدوء الحذر مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” يومه الـ29 على التوالي.
كان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى على محوري سفوهن وفليفل في جبل شحشبو، كما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل على مناطق في الفطيرة ومحيط البارة بجبل الزاوية.

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