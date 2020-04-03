مع استمرار التوتر في ريف السويداء.. مسلحون مجهولون يختطفون شاب في بلدة “المزرعة”

3 أبريل,2020
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أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة مسلحة اختطفت مواطن بالقرب من بلدة المزرعة في ريف السويداء، حيث قطع المسلحون الطريق عليه أثناء تنقله بواسطة دراجة نارية.
كانت السويداء شهدت في 27 من آذار الفائت، أحداثا دامية في بلدة “القريا”.
وما تزال المنطقة تشهد توترا أمنيا إثر الاشتباكات العنيفة تلك، بين الفصائل المحلية في السويداء من جهة ومسلحي بصرى الشام.
وعلم المرصد السوري أن وجهاء وأعيان محافظتي السويداء ودرعا يسعون لإنهاء الخلافات بين السهل والجبل.

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