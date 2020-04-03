الصحة العالمية: سوريا لن تنجو من كورونا خلال 21 يوما

3 أبريل,2020
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نفت منظمة الصحة العالمية صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، والقائلة بأن المنظمة تتوقع إعلان سوريا “بلدا ناجيا” من وباء فيروس كورونا خلال فترة 21 يوما.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الخاصة بسوريا على تويتر ذكرت المنظمة أنه لا وجود لما يسمى “لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية”.

‏وجددت المنظمة تأكيدها بأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات جائحة الفيروس، ولا يمكن توقع الحالات المستقبلية للإصابة بالمرض في سوريا أو في أي بلد آخر.

 

 

المصدر:RT

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