الصحة العالمية: سوريا لن تنجو من كورونا خلال 21 يوما

نفت منظمة الصحة العالمية صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، والقائلة بأن المنظمة تتوقع إعلان سوريا “بلدا ناجيا” من وباء فيروس كورونا خلال فترة 21 يوما.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الخاصة بسوريا على تويتر ذكرت المنظمة أنه لا وجود لما يسمى “لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية”.

تؤكد #منظمةالصحةالعالمية أنه

لا صحة لما تتداوله بعض وسائط التواصل الإجتماعي في #سورية حول "التوقع بإعلان سورية بلداً ناجياً من وباء #كوفيد19 خلال فترة 21 يوم"

كما تؤكد أنه لا وجود لما يسمى بـ " لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية" . pic.twitter.com/8U1mXQn1mL — WHO Syria (@WHOSyria) April 2, 2020

‏وجددت المنظمة تأكيدها بأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات جائحة الفيروس، ولا يمكن توقع الحالات المستقبلية للإصابة بالمرض في سوريا أو في أي بلد آخر.

المصدر:RT