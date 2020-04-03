مقتل عنصر في “قسد” باستهداف سيارة عسكرية شمال دير الزور

3 أبريل,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، في قرية غريبة شرقية شمال دير الزور، ما تسبب في مقتل عنصر وإصابة آخر.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 476 شخص.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 156 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 313 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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