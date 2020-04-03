المرصد السوري لحقوق الانسان:استهدافات مسلحة بين النظام من جهة والمسلحين الموالين لتركيا جهة اخرى

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أنه رصد بعد ليل “الخميس – الجمعة”، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى على محوري سفوهن وفليفل في جبل شحشبو.

وفي ذات السياق قال نشطاء من إدلب لمراسل “خبر24” أن المجموعات الجهادية والتي تتمثل “بحراس الدين” و”التركستان” هم الذين بادروا في الهجوم على نقاط النظام السوري على محاور القتال في جبل شحشبو بريف إدلب.

ولفت النشطاء أن المسلحين المذكورين حاولوا إطلاق صواريخ من نوع “غراد” على القرى والبلدات في ريف اللاذقية، إلا أن الاشتباكات مع النظام منعتهم من ذلك.

والجدير ذكره يأتي ذلك في وقت تستمر فيه تركيا بإدخال التعزيزات العسكرية والدبابات والآليات، بالإضافة للجنود المشاة، حيث يقابلها تعزيزات مماثلة لقوات النظام السوري.

المصدر:خبر 24