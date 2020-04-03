استشهاد مواطن بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف دير الزور الشمالي

3 أبريل,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن بانفجار لغم من مخلفات الحرب بالقرب من قرية النملية في ريف دير الزور الشمالي، أثناء تجوله بدراجة نارية في تلك المنطقة.
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 258 بينهم 65 مواطنة و73طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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