مسلحو الفصائل الموالية لتركيا يختطفون خمسة شبان كرد من ريف عفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر موثوقة، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا اعتقلت عددا من أهالي ريف عفرين، اليوم، حيث اعتقل عناصر الجبهة الشامية الموالية لتركيا 5 من أهالي قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يأتي ذلك ضمن سياسة تلك الفصائل في التضييق على من تبقى من أهالي عفرين وإجبارهم على الخروج من مناطقهم.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 1 أبريل/نيسان، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا اختطفوا مواطن كردي من ريف عفرين، حيث اعتقل مسلحو “محمد الفاتح” مواطنا من قرية معمل أوشاغي التابعة لناحية راجو بريف عفرين شمال حلب، واقتادوه إلى جهة مجهولة.