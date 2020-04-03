المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية لأرياف إدلب

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بأنّ رتلاً يتألّف من عشرات الآليات المحمّلة بأدوات لوجيستية ومعدّاتٍ هندسية وعرباتٍ مصفحة وكتلٍ إسمنتية مسبقة الصنع، تمّ توزيعُها على عددٍ من النقاط التابعة للمحتل.

ولم تتوقف التعزيزات التركية المرسلة إلى إدلب، منذ بدء سريان اتّفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين تركيا وروسيا في الخامس من آذار – مارس الماضي. كما لم تثنِ الاحتلالَ التركي الدعواتُ الأممية التي تدعو لوقف الأعمال العسكرية لمواجهة فايروس كورونا.

المصدر:قناة اليوم