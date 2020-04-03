بأيدي جهادية.. محطة زيزون للبيع في مزاد علني.. ومشروع الري في سهل الغاب تحت رحمة حفارات التركستان.. وتفكيك معمل الغزل بإدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “تحرير الشام” عرضت ماتبقى من محطة زيزون الحرارية للبيع في مزاد علني إلى تجار الخردة في إدلب.

على صعيد متصل، لا يزال عناصر الحزب الإسلامي التركستاني يقومون بأعمال الحفر واستخراج الأنابيب المعدنية من منطقة سهل الغاب في ريف حماة قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، في حين اشتكى أهالي المنطقة إلى هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التي ردت في بيان تدين هذه الأعمال وما يتبعها من تخريب مشروع الري التي يعتمد الفلاحون على المياه في سقاية أراضيهم.

وفككت “تحرير الشام” ماتبقى من معمل الغزل والنسيج في إدلب، دون ورود معلومات إضافية ما إذا كان عملا فرديا من قبل العناصر أو غير ذلك.