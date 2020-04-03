مسلحون مجهولون يختطفون 6 من رعاة الماشية في بادية معدان 

اختطف مسلحون مجهولون يعتقد بأنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، 6 أشخاص يعملون في رعي الماشية، في منطقة العليجي ببادية معدان في ريف الرقة، دون ورود معلومات إضافية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار الفائت، هجوم من قبل مسلحين مجهولين استهدف عربة عسكرية لقوات النظام في محيط مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي، الأمر الذي أدى لمقتل عنصرين وجرح اثنين آخرين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 مارس الفائت، مزيدا من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الموالية لإيران في مناطق تواجدها في أرياف محافظة الرقة، حيث قُتل شابان برصاص الميليشيات الموالية لإيران بالقرب من قرية المغلة التابعة لناحية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.