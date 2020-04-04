تجدد الاشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية على محاور شمال غرب مدينة حلب

4 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم، اشتباكات على محور براد شمال غرب مدينة حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرية تل جيجان ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 أبريل/نيسان، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المنتشرة في محيط مدينة عفرين، استهدف مناطق الزيارة وبينه وآقبيه التابعة لناحية شيراوا جنوب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، دون تسجيل خسائر بشرية.

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