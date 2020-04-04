قوات النظام والفصائل تتبادلان القصف الصاروخي جنوب إدلب مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ30

دخل وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 30 على التوالي، باستمرار توقف القصف الجوي وغياب لطائرات النظام والروس عن الأجواء، وسط خروقات يومية تشهدها المنطقة تعكر صفو الهدوء المسيطر عليها، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية على محوري الفطيرة والدار الكبيرة جنوب مدينة إدلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية. وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام في ريف إدلب، استهدف بلدة كنصفرة والفطيرة وسفوهن وكفرعويد في جبل الزاوية في ريف إدلب.