في إطار الفلتان الأمني المتفشي في درعا.. العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من بلدة طفس

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يتواصل الفلتان الأمني بشتى أشكاله ضمن محافظة درعا الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على جثة لشخص لايزال مجهول الهوية جرى قتله ورميه في منطقة طفس بريف درعا الشمالي الغربي، وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 384، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 229، وهم: 49 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 118 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.