منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد.. 2250 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية استقدم رتل عسكري جديد نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 25 آلية عسكرية صباح اليوم السبت عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو النقاط التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2250 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5655 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10250 جندي تركي.