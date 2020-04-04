انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب

4 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هَزّ انفجار عنيف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

ووثق “المرصد السوري” في 23 مارس المنصرم استشهاد محامي متأثرا بجراح أصيب بها جراء تفجير عبوة ناسفة بسيارته في مدينة الباب.

ورصد “المرصد السوري” في22 مارس الفائت، انفجار عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من مشفى الفارابي في مدينة الباب، ما تسبب بإصابة طفل وشاب بجروح خطيرة.

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