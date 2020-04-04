استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف سلمية شرق حماة

4 أبريل,2020
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وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية رسم العبد الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف مدينة سلمية شرق حماة.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 259 بينهم 65 مواطنة و74طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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