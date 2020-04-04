في القامشلي.. خسائر بشرية في استهداف عناصر “الدفاع الوطني” لـ “الأسايش وشرطة المرور”.. والقوات الروسية تتدخل لفض النزاع

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من “الدفاع الوطني” الموالي لقوات النظام، عمدوا إلى استهداف سيارات عسكرية تابعة لقوى الأمني الداخلي “الآسايش” وشرطة المرور “الترافيك” بالرصاص الحي أثناء مرورهم من منطقة دوار السبع بحرات في مدينة القامشلي، حيث تسبب الاستهداف بإصابة 3 عناصر على الأقل من الأسايش وشرطة المرور أحدهم بحالة حرجة، فيما وردت معلومات عن مفارقة مدني الحياة بعد إصابته بالرصاص حيث تصادف مروره في المنطقة، عقب ذلك ردت قوى الأمن الداخلي على مصادر النيران ومعلومات عن خسائر بشرية، وسط توتر كبير يسود المدينة ووصول آليات عسكرية روسية المنطقة بغية فض النزاع وحل الخلاف.