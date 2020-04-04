في القامشلي.. خسائر بشرية في استهداف عناصر “الدفاع الوطني” لـ “الأسايش وشرطة المرور”.. والقوات الروسية تتدخل لفض النزاع

4 أبريل,2020
أقل من دقيقة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من “الدفاع الوطني” الموالي لقوات النظام، عمدوا إلى استهداف سيارات عسكرية تابعة لقوى الأمني الداخلي “الآسايش” وشرطة المرور “الترافيك” بالرصاص الحي أثناء مرورهم من منطقة دوار السبع بحرات في مدينة القامشلي، حيث تسبب الاستهداف بإصابة 3 عناصر على الأقل من الأسايش وشرطة المرور أحدهم بحالة حرجة، فيما وردت معلومات عن مفارقة مدني الحياة بعد إصابته بالرصاص حيث تصادف مروره في المنطقة، عقب ذلك ردت قوى الأمن الداخلي على مصادر النيران ومعلومات عن خسائر بشرية، وسط توتر كبير يسود المدينة ووصول آليات عسكرية روسية المنطقة بغية فض النزاع وحل الخلاف.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

4 أبريل,2020

مقتل عنصر من “الأسايش” باستهداف عناصر “الدفاع الوطني” موكب سيارات في مدينة “القامشلي”

4 أبريل,2020

عدسة المرصد السوري ترصد الرتل التركي الذي دخل إلى محافظة إدلب صباح اليوم السبت

4 أبريل,2020

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قُرى في ريف تل أبيض شمال الرقة

4 أبريل,2020

استشهاد 7 مدنيين بعد تصفيتهم من قبل مجهولين في بادية الرقة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام