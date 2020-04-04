القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قُرى في ريف تل أبيض شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف مناطق انتشار قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في قريتي كوبرليك وعفدكو التابعتين لناحية “كري سبي” في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكانت “القوات التركية” قد قصفت يوم أمس بالمدفعية الثقيلة قرى كوبرلك وعبدكوي في ريف مدينة تل أبيض شمال الرقة، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع تركية في أجواء المنطقة.