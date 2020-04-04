مقتل عنصر من “الأسايش” باستهداف عناصر “الدفاع الوطني” موكب سيارات في مدينة “القامشلي”

4 أبريل,2020
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محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل عنصر في قوات الأمن الداخلي “الأسايش”، اليوم، إثر استهداف عناصر “الدفاع الوطني” الموالي للنظام موكبا لسيارات تعمل في المجال الطبي وقوات “الأسايش” وشرطة المرور “الترافيك” والبلدية، حيث تجاوزت تلك السيارات حاجزا لـ”الدفاع الوطني” في مدينة القامشلي، ما دفع عناصر “الدفاع الوطني” إلى إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، استهداف سيارات عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الآسايش” بالرصاص الحي أثناء مرورهم من منطقة دوار السبع بحرات في مدينة القامشلي، حيث تسبب الاستهداف بإصابة 3 عناصر على الأقل من الأسايش وشرطة المرور أحدهم بحالة حرجة.
في سياق ذلك، ردت قوى الأمن الداخلي على مصادر النيران، ما تسبب بسقوط جرحى من عناصر “الدفاع الوطني”.
وتشهد مدينة الحسكة توترا أمنيا، تزامنا مع وصول آليات عسكرية روسية إلى المنطقة بغية فض النزاع وحل الخلاف.

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