مع استمرار الانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.. الفصائل الموالية لتركيا تأسر مدنيا وتسلبه سيارته غرب تل أبيض

4 أبريل,2020
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استهدف عناصر الفصائل الموالية لتركيا بسلاح رشاش ثقيل، اليوم، سيارة مدنية كانت تتنقل من قرية كوبرلك إلى قرية عبدكوي في ريف تل أبيض شمال الرقة، ما تسبب بإصابة سائقها، في حين تقدم عناصر من الفصائل الموالية لتركيا وتمكنوا من الاستيلاء على السيارة وأسر صاحبها.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 مارس/آذار الفائت، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات جرت بين أبناء دير الزور من فصيل “أحرار الشرقية” وعناصر من قرية حمام التركمان، وذلك بعد تحرشات متكررة لنساء القرية من قبل عناصر “أحرار الشرقية”، في حين أصيب 3 عناصر من الفصائل خلال الاشتباكات.

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