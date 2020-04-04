المرصد السوري لحقوق الانسان:اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية في منطقة خفض التصعيد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّه رصد بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم، وقوع اشتباكات على محور براد شمال غرب مدينة حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من طرف آخر.

وأشار المرصد إلى أنّ هذه الاشتباكات ترافقت مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، الجمعة، قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرية تل جيجان ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب.

المصدر:ليفانت نيوز