المرصد السوري لحقوق الانسان:اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية في منطقة خفض التصعيد

4 أبريل,2020
أقل من دقيقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّه رصد بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم، وقوع اشتباكات على محور براد شمال غرب مدينة حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من طرف آخر.

وأشار المرصد إلى أنّ هذه الاشتباكات ترافقت مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، الجمعة، قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرية تل جيجان ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب.

 

المصدر:ليفانت نيوز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

4 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تستقوي على المخيمات..مشروع مربح عند كل نزوح

4 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تستقوي على المخيمات..مشروع مربح عند كل نزوح

4 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تعزز قواتها في إدلب وتقصف شرق الفرات

4 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:دورية روسية ـ تركية شرق الفرات و«انتهاكات متقطعة» لهدنة إدلب