المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام والقوات التركية تستقدمان تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة) أن القوات السورية والتركية أدخلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وقال المرصد السوري ومقره لندن إن الجانب التركي أرسل اليوم 35 مركبة عسكرية إلى نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب ليصل العدد الإجمالي للمركبات العسكرية التي دخلت المنطقة منذ 5 مارس إلى 2225 مركبة وآلاف الجنود. إلى ذلك، قال المرصد إن القوات السورية جلبت تعزيزات عسكرية إلى مناطق خط المواجهة في إدلب. وبين المرصد السوري أن التعزيزات العسكرية تركزت على عدة محاور منها كفرنبل وحزارين والفطيرة ومحاور أُخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

المصدر:العربي الجديد