بعد جهود وجهاء السهل والجبل.. مسلحو بصرى الشام ينسحبون من محيط بلدة “القريا” 

4 أبريل,2020
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انسحبت مجموعات بصرى الشام المسلحة، اليوم، من مواقعها التي تقدمت إليها سابقا في محيط بلدة “القريا” في ريف السويداء، حيث تم سحب الآليات وعودتها إلى حدودها السابقة في بصرى الشام الشرقية.
وجاء انسحاب الجماعات المسلحة بعد لقاءات بين وجهاء المنطقة، وجهود العقلاء في الصلح بين أهالي الجبل والسهل.
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، بأن مجموعة مسلحة اختطفت مواطن بالقرب من بلدة المزرعة في ريف السويداء، حيث قطع المسلحون الطريق عليه أثناء تنقله بواسطة دراجة نارية.
كانت السويداء شهدت في 27 من آذار الفائت، أحداثا دامية في بلدة “القريا”.
وما تزال المنطقة تشهد توترا أمنيا إثر الاشتباكات العنيفة تلك، بين الفصائل المحلية في السويداء من جهة ومسلحي بصرى الشام.
وعلم المرصد السوري أن وجهاء وأعيان محافظتي السويداء ودرعا يسعون لإنهاء الخلافات بين السهل والجبل.

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