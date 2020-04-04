مقتل عنصر في “قسد” بعد اختطافه من قبل مجهولين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر في قوات “قسد”، اليوم، وذلك بعد اختطافه أثناء بحثه عن الكمأة في محيط قرية الفدغمي جنوب الحسكة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 477 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 156 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 314 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.