المرصد السوري لحقوق الانسان:منذ بدء وقف إطلاق النار.. 2250 آلية عسكرية تركية دخلت منطقة “بوتين- أردوغان”

4 أبريل,2020
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قال المرصد إن نحو 25 آلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، صباح اليوم السبت، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو النقاط التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2250 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 5655 شاحنة وآلية عسكرية.

فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10250 جندي تركي.

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