المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تستقوي على المخيمات..مشروع مربح عند كل نزوح

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن مخيمات قابعة بالقرب من خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام في مناطق شمال غربي سوريا، تعيش كارثة حقيقية بعدما تم إخلاؤها سابقا بفعل القصف في أعقاب العملية التركية التي نفذت في مناطقهم قبل أشهر، حيث نزح منها عشرات العائلات في منطقة زردنا وكتيان في ريف إدلب بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

ومع انتشار الفوضى، أصبحت تلك المخيمات وما تحوي من معدات وخزانات مياه وألواح الطاقة الشمسية عرضة للسرقة، في حين تم بيع قسم منها إلى تجار الإغاثة، حيث تعرض في الأسواق تلك المعدات بأسعار بخسة، بينما تنتشر العائلات المشردة في كل مكان من محافظة إدلب.

وعلى الرغم من أن موظفي الجمعيات الخيرية والعاملين في مجال الإغاثة، كانوا قد بدأوا قبل أيام، بأعمال لبناء المخيمات في ذات المكان الذي هجره النازحون بسبب قصف النظام، إلا أن هؤلاء مازالوا معرضين لخطر الاستهداف في أي لحظة.

وأفادت مصادر المرصد بأن مسؤولي المنظمات الإغاثية ورؤساء المجالس المحلية كانوا عملوا على إعادة بناء مخيمات كانت موجودة سابقا في المنطقة الواقعة بين ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي، وذلك لاستمرار تقديم المساعدات إليهم، إلا أن قرب المخيمات من مناطق نفوذ النظام يجعل منها مشروعا مربحا عند كل نزوح.

المصدر:نافذة العرب