مسلحون مجهولون يغتالون عنصرا سابقا في فصائل المعارضة في درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، عملية اغتيال جديدة في ريف درعا، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه أحد عناصر الفصائل المعارضة سابقا والمنضوي في صفوف أمن الدولة، وذلك في مدينة جاسم في ريف درعا، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 385، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 230، وهم: 49 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 118 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و42 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.