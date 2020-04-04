مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف بلدات جبل الزاوية 

قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، مساء اليوم، بلدتي الفطيرة والبارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم 30 من وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية على محوري الفطيرة والدار الكبيرة جنوب مدينة إدلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.