تزامنا مع قصف القوات التركية والفصائل الموالية قُرى في شمال الرقة.. عشرات عائلات تنزح باتجاه أماكن آمنة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا وبقذائف الدبابات، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى كوبرلك وعبدي كوي وحرية في ريف الرقة الشمالي، وسط نزوح عشرات العائلات من تلك القرى باتجاه أماكن أكثر أمنا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف مناطق انتشار قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في قريتي كوبرلك وعفدكو التابعتين لناحية تل أبيض “كري سبي” شمال محافظة الرقة.

وكانت “القوات التركية” قد قصفت يوم أمس بالمدفعية الثقيلة قرى كوبرلك وعبدكوي في ريف مدينة تل أبيض شمال الرقة، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع تركية في أجواء المنطقة.