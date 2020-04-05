مهجرون من حمص يقتلون مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي ضمن مخيم للنازحين في منطقة الراعي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين من مهجري حمص إلى منطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، عمدوا إلى قتل أحد المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا وذلك عبر إطلاق النار عليه بالمنطقة هناك، على خلفية قيام العنصر بترويع النازحين والمهجرين بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي فوق الخيم ضمن أحد المخيمات في الراعي، وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، تشهد توتراً عسكرياً يتمثل بانتشار لعناصر الفصائل الموالية لتركيا في المدينة.

يأتي ذلك على خلفية قيام شخص بإطلاق النار على مواطن كان برفقة زوجته وأطفاله في المدينة، مما أدى لمقتل المواطن وإصابة باقي أفراد أُسرته، دون معرفة دوافع الجريمة.