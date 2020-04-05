قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على جبل الزاوية وتستهدف بالرشاشات الثقيلة مناطق غرب مدينة حلب

5 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في كفرعويد وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في كرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك في إطار الخروقات المتجدد لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” والذي دخل يومه الـ 31.

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس السبت، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية على محوري الفطيرة والدار الكبيرة جنوب مدينة إدلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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