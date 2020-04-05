في إطار الاحتجاجات المستمرة ضمن مناطق عملية “نبع السلام”.. العشرات من مقاتلي الفصائل يتجمهرون في مدينة تل أبيض مطالبين بنقلهم إلى الشمال السوري

5 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمع عشرات المقاتلين من فصائل عملية “نبع السلام” عند دوار العلم في مدينة تل أبيض “كري سبي” شمال الرقة، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” طالب المقاتلون بنقلهم إلى مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” واستبدالهم بعناصر أُخرى بالإضافة لمطالبة القوات التركية بتوزيع رواتبهم، وسط إطلاقهم النار بشكل عشوائي في الهواء تعبيراً عن احتجاجهم، يأتي ذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة عن السياسة التركية بحقهم ضمن منطقة “نبع السلام”.

حيث نشر “المرصد السوري” في 17 مارس/آذار المنصرم، استمرار التوتر الكبير ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في كل من رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة، حيث يواصل مقاتلو فصائل “الجيش الوطني” اعتصامهم واحتجاجاتهم في رأس العين وتل أبيض، مطالبين برواتبهم من قبل تركيا بالإضافة لفتح الحدود وإجراء عمليات تبديل مع مقاتلين آخرين، وسط قطعهم للطرقات بالإطارات المطاطية.

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