القوات التركية تقصف مواقع قوات النظام في الفوج 46 والأخيرة تستهدف مناطق بريف مدينة سراقب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف القوات التركية بالقذائف الصاروخية لمواقع قوات النظام في الفوج 46 بريف حلب الغربي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، في حين استهدفت قوات النظام بعد ظهر اليوم الأحد بالقذائف والرشاشات الثقيلة، مناطق في قرية آفس بريف سراقب شرق إدلب، وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل السبت – الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في كفرعويد وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في كرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك في إطار الخروقات المتجدد لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” والذي دخل يومه الـ 31.