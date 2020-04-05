انفجارات عنيفة تضرب بلدة الكستن في ريف جسر الشغور وتوقع 6 جرحى حتى اللحظة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عنيفة تهز بلدة الكستن الواقعة بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن ذخائر ومتفجرات تنفجر بشكل متتالي في أحد منازل تجار السلاح بالبلدة، وتسببت الانفجارات بإصابة أكثر من 6 أشخاص حتى اللحظة، ولم يستطع أي أحد من فرق الإنقاذ والدفاع المدني الاقتراب من المنزل بسبب توالي الانفجارات العنيفة حتى اللحظة. يذكر أن التاجر هو قيادي محلي في فصيل جيش الأحرار، وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، العثور على جثة لشخص لايزال مجهول الهوية حتى اللحظة، حيث تمت تصفيته وقتله عبر إطلاق النار عليه ورمي جثته في منطقة حارم شمال غرب إدلب، وكان المرصد السوري رصد قبل 6 أيام، إصابة قيادي في جبهة ثوار سراقب بجروح، جراء إطلاق النار عليه من مسلحين مجهولين حاولوا اختطافه في مدينة إدلب، في حين تمكن من مقاومتهم والفرار، فيما سرق المسلحون سيارته ولاذوا بالفرار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/ آذار، محاولة اعتقال أحد عناصر الفصائل “رامي تاو”، من قبل عناصر ملثمين وسط مدينة إدلب، حيث ابدى مقاومة أثناء محاولة الاعتقال، في حين أطلق الملثمون النار عليه، ما تسبب بإصابته في قدمه. في سياق ذلك، اتهم ناشطون عناصر القوى الأمنية لهيئة تحرير الشام بمحاولة اعتقاله، دون أن يتبين للمرصد السوري صحة تلك الاتهامات حتى الآن.