في ظل الفلتان الأمني ضمن مناطق “تحرير الشام”.. مسلحون يختطفون طفلة دون سن الـ18 في شمال إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لاتزال المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” تشهد انفلاتاً أمنياً متواصلاً في إدلب والأرياف المتصلة بها. في سياق ذلك علم “المرصد السوري” أن مسلحين يستقلون “ڤان لون أبيض” أقدموا على اقتحام منزل في بلدة تلعادة في ريف إدلب الشمالي ومن ثم قاموا بسلب مقتنيات المنزل من صاغة ونقود واختطاف فتاة كانت ضمن المنزل دون سن الـ15 ومن ثم لاذوا بالفرار.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، انفجارات عنيفة تهز بلدة الكستن الواقعة بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن ذخائر ومتفجرات تنفجر بشكل متتالي في أحد منازل تجار السلاح بالبلدة، وتسببت الانفجارات بإصابة أكثر من 6 أشخاص حتى اللحظة، ولم يستطع أي أحد من فرق الإنقاذ والدفاع المدني من المنزل بسبب توالي الانفجارات العنيفة حتى اللحظة. يذكر أن التاجر هو قيادي محلي في فصيل جيش الأحرار، وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، العثور على جثة لشخص لايزال مجهول الهوية حتى اللحظة، حيث تمت تصفيته وقتله عبر إطلاق النار عليه ورمي جثته في منطقة حارم شمال غرب إدلب، وكان المرصد السوري رصد قبل 6 أيام، إصابة قيادي في جبهة ثوار سراقب بجروح، جراء إطلاق النار عليه من مسلحين مجهولين حاولوا اختطافه في مدينة إدلب، في حين تمكن من مقاومتهم والفرار، فيما سرق المسلحون سيارته ولاذوا بالفرار.