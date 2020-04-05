التوتر يسود مدينة عفرين عقب اعتداء عناصر من “السلطان مراد” على نساء في محاولة للاستيلاء على منازلهم

5 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجموعة مسلحة تنتمي لفصيل “السلطان مُراد” اعتدت على منازل مواطنين في مدينة عفرين بهدف إخراجهم منها والاستيلاء عليها، حيث قاموا بالاعتداء على النساء داخل المنزل، ومن ثم تدخلت الشرطة العسكرية وقامت بطرد المجموعة المسلحة ليسود التوتر عموم المدنية، وسط مطالبات من قبل فصيل “الجبهة الشامية” و”الشرطة العسكرية” لقيادة السلطان مراد بتسليمهم العناصر الذين اعتدوا على المنازل.

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