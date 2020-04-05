المرصد السوري يجدد مطالبه للمجتمع الدولي بالضغط على القوى المسيطرة في سوريا للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين

5 أبريل,2020
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يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على جميع القوى المسيطرة على الأراضي السوري للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد والآلاف في سجون المجموعات الجهادية والفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية، ولا سيما مع المخاوف المتصاعدة على حياة المعتقلين في ظل انتشار فيروس “كوفيد-19”.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أنه مع تفشي فايروس (COVID-19) حول العالم ووصوله إلى مناطق نفوذ النظام السوري، يعود ملف المعتقلين في أقبية أجهزة النظام الأمنية إلى الواجهة، وذلك في ظل الأوضاح الصحية التي تسود البلاد وافتقارها إلى المقومات الطبية بشكل كبير، وسط مخاوف على حياة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري في حال تفشي الفيروس بتلك السجون، وليس فقط في مناطق نفوذ النظام السوري فقط، بل الأمر ذاته ينطبق على حياة مئات المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام والمعتقلين لدى الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية

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