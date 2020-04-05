فيروس “كورونا” ضمن مناطق نفوذ النظام السوري.. أكثر من 30 مصاب و325 سوري في الحجر الصحي.. و53 إصابة مؤكدة في صفوف الإيرانيين والعراقيين

أعلنت “وزارة الصحة” التابعة للنظام السوري عن 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الإصابات التي أعلنت عنها سلطات النظام السوري ضمن مناطق نفوذها إلى 19، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد من جديد أن تعداد الحالات المصابة في سورية وصلت إلى أكثر من 30 إصابة مؤكدة في كل من دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا، كما ارتفع تعداد الأشخاص الذين جرى وضعهم بالحجر الصحي إلى 325، نتائج 123 منهم كانت سلبية وجرى إخراجهم، فيما أبلغت مصادر طبية المرصد السوري بأنه وخلال شهر يناير/كانون الثاني وبداية فبراير/شباط وصلت إلى المشافي ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، حالات كثيرة تعاني من التهاب حاد بالجهاز التنفسي السفلي أو التهاب رئوي حادي، توفي منهم 8 مواطنين، إلا أن الأطباء حينها لم يتمكنوا من تشخيص الحالات بفيروس كورونا من عدمه.

على صعيد متصل، وفقاً لإحصائيات المرصد السوري والمعلومات الموثوقة التي حصل عليها فإن تعداد المصابين بفيروس “كورونا” من المليشيات الإيرانية في سورية وصل إلى 34 حالة مؤكدة، 11 منهم لازالوا في مشافي ضمن مناطق نفوذ الإيرانيين بدير الزور، بينما البقية تعافوا بالإضافة لمعلومات مؤكدة عن وفاة اثنين من إجمالي الإصابات بعد نقلهم إلى إيران، في حين وصلت أعداد المصابين بالفيروس من المليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية إلى 19 إصابة جرى نقلهم إلى الأراضي العراقية.

وفي سياق متصل، وصلت بعد عصر اليوم الأحد طائرة ركاب مدنية تحمل 20 شخص على الأقل إلى مطار القامشلي قادمة من العاصمة السورية دمشق، وعلى إثر ذلك سارعت “فرق الطوارىء” لإجراء فحوصات أولية لها بما يتعلق بفيروس كورونا، وأكدت مصادر في “الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية” أن القادمين سيتم الحجر عليهم صحياً لمدة 14 يوماً للتأكد من أنهم ليسوا مصابين بالفيروس.